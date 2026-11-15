Американские власти не обнаружили признаков саботажа или хакерской атаки при масштабном сбое, из-за которого 13 ноября на четыре с половиной часа остановили вылеты самолётов по всей стране. При этом точную причину неполадок специалисты до сих пор не установили. Об этом министр транспорта США Шон Даффи рассказал в интервью телеканалу ABC.

По словам министра, расследование сосредоточено на двух маршрутизаторах системы управления воздушным движением. Оборудование, установленное на объектах в штатах Арканзас и Техас, отправили на лабораторную проверку. К изучению обстоятельств подключились Федеральное управление гражданской авиации (FAA), ФБР и подрядчик L3Harris.

Предварительно установлено, что проблемы начались во время плановой модернизации оборудования в городе Эль-Дорадо, штат Арканзас. Специалисты заменяли устаревшую медную линию связи оптоволоконной, после чего один из маршрутизаторов начал перегружать сеть данными. Сбой также затронул оборудование в техасском Амарилло.

Даффи подчеркнул, что власти знают, кто выполнял установку, и не предполагают умышленных действий со стороны работника. По словам министра, речь идёт о ветеране боевых действий, и оснований подозревать его в саботаже нет.

Американские спецслужбы также не обнаружили характерных признаков кибератаки. Однако расследование продолжается: специалисты выясняют, была ли причиной неисправность оборудования, ошибка при установке или сочетание нескольких факторов.

Ранее Life.ru рассказывал, что сбой в американских аэропортах предварительно связали с модернизацией устаревшей системы управления полётами. 14 ноября Шон Даффи сообщил о перегрузке маршрутизаторов во время замены медных линий связи на оптоволокно. Из-за технических неполадок тысячи пассажиров столкнулись с отменами и задержками рейсов.