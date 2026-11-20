Секретная внутренняя сеть Агентства национальной безопасности США снова заработала после продолжительного сбоя. Об устранении неполадок сообщила корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин.

«Сбой в работе сети АНБ устранён, сеть вновь доступна», — написала журналистка в социальной сети X со ссылкой на осведомлённые источники.

Речь идёт о защищённой системе NSA Net, через которую сотрудники американской спецслужбы обмениваются секретными сведениями. Её работа нарушилась во вторник, 17 ноября, на фоне череды масштабных технических проблем в США.

Как уточняет CNN, неполадки удалось устранить спустя более трёх суток. Большинство сотрудников агентства должны вернуться в штаб-квартиру на базе Форт-Мид в штате Мэриленд в течение пятницы.

Возобновление работы организовано поэтапно, чтобы одновременное подключение большого числа пользователей не создало новую нагрузку на систему. При этом возвращение персонала не означает, что в период отключения полностью прекратилась деятельность американской разведки.

Сбой в АНБ произошёл на фоне других крупных технических происшествий в Соединённых Штатах. В частности, на прошлой неделе из-за неисправности оборудования примерно на четыре с половиной часа приостанавливались вылеты самолётов по всей стране. С перебоями также столкнулись американские банки и крупные компании.

Ранее Life.ru сообщал, что распространению конспирологических версий о серии технических сбоев в США способствовали боты. По данным исследования PeakMetrics, на автоматизированные аккаунты пришлось около 30% сообщений с теориями заговора. При этом американские власти не нашли доказательств скоординированной кибератаки или причастности иностранных государств к происшествиям.