В администрации президента США Дональда Трампа произошла смена руководства национального управления по кибербезопасности на фоне масштабных технических сбоев, затронувших американские банки, авиасообщение и секретные системы спецслужб. Шон Кэрнкросс, возглавлявший ведомство с августа 2025 года, покидает должность. Его место займёт Кирстен Дэвис, ранее работавшая в Пентагоне.

Как сообщает Axios, первоначально уход Кэрнкросса описывался как добровольный. Однако позднее два представителя Белого дома рассказали изданию, что отставки чиновника добивался новый глава аппарата президента Стивен Миллер. По словам одного из собеседников, причиной стало недовольство его профессиональной подготовкой в сфере кибербезопасности.

Сам Кэрнкросс, комментируя уход, поблагодарил Дональда Трампа за возможность работать в его администрации и заявил, что гордится проделанной работой по укреплению американской киберзащиты.

Новым руководителем назначена Кирстен Дэвис, занимавшая должность директора по информационным технологиям Министерства обороны США. В Пентагоне она консультировала главу ведомства Пита Хегсета по вопросам информационной безопасности и защиты компьютерных систем. Ранее Дэвис отвечала за глобальную киберустойчивость корпорации Unilever, а также работала в крупных международных компаниях.

Кадровые перестановки произошли после серии масштабных технологических сбоев в Соединённых Штатах. В ноябре неполадки затронули банковские сервисы, программное обеспечение Microsoft и системы управления воздушным движением. Отдельно сообщалось о нарушениях в работе засекреченной сети Агентства национальной безопасности США. Американские власти заявляли, что признаков единой скоординированной кибератаки не обнаружено.

Управление национального директора по кибербезопасности координирует стратегию защиты федеральных информационных систем и консультирует президента по вопросам цифровых угроз. Кирстен Дэвис будет временно исполнять обязанности руководителя, поскольку постоянное назначение на этот пост требует утверждения Сенатом.