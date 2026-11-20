Засекреченная сеть Агентства национальной безопасности США (АНБ) не восстановила работу спустя двое суток после технического сбоя. Часть сотрудников ведомства третий день подряд вынуждена работать из дома, хотя основные разведывательные операции, по данным источников NBC News, продолжаются без перебоев.

Неисправность возникла во вторник во время планового обслуживания компьютерной инфраструктуры. Два собеседника телеканала, знакомые с ситуацией, исключили признаки кибератаки. При этом сбой затронул не только штаб-квартиру АНБ в Форт-Миде (штат Мэриленд), но и объект в Джорджии, отвечающий за сбор электронной разведывательной информации на Ближнем Востоке.

Ограничения, как утверждается, коснулись прежде всего сотрудников, чья работа не требует постоянного присутствия на территории ведомства. Им рекомендовали связаться с руководителями и уточнить необходимость приезда в штаб-квартиру. Остальным разрешили оставаться дома.

В АНБ подтвердили технические неполадки, назвав их временным ухудшением работы некоторых внутренних систем. При этом ведомство заверило, что возможности, необходимые для выполнения основных задач, сохранились в полном объёме. В заявлении также подчёркивается, что инфраструктура агентства имеет несколько уровней резервирования, позволяющих продолжать работу при обслуживании оборудования и непредвиденных сбоях.

Для агентства затянувшееся отключение особенно чувствительно с точки зрения репутации. Ведомство считается одним из ведущих мировых центров электронной разведки и кибербезопасности, располагает мощными средствами перехвата информации и анализа зашифрованных данных. Точную численность персонала АНБ не раскрывает. В правительственном документе штата Мэриленд за 2024 год она оценивалась примерно в 39 тысяч человек. Впоследствии ведомство также попало под крупные сокращения федерального персонала.