Собянин сообщил о 355 беспилотниках, летевших ночью к Московскому региону
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В ночь на 24 ноября в сторону Московского региона направлялись 355 беспилотников. Большую часть из них российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали на дальних подступах, ещё 63 дрона сбили на подлёте к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале в «Максе».
По словам градоначальника, эти данные охватывают девять часов работы ПВО — с 23:00 понедельника до 08:00 вторника по московскому времени.
В течение ночи Собянин неоднократно сообщал об отражении атак. К пяти часам утра число уничтоженных на подлёте к столице беспилотников достигло 20. На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб.
Напомним, восемь дней назад Московский регион подвергся одной из крупнейших воздушных атак с начала года. Тогда в сторону столицы направлялись около 600 беспилотников, 191 из которых был нейтрализован на подлёте к Москве.