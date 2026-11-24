В ночь на 24 ноября в сторону Московского региона направлялись 355 беспилотников. Большую часть из них российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали на дальних подступах, ещё 63 дрона сбили на подлёте к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале в «Максе».

По словам градоначальника, эти данные охватывают девять часов работы ПВО — с 23:00 понедельника до 08:00 вторника по московскому времени.

В течение ночи Собянин неоднократно сообщал об отражении атак. К пяти часам утра число уничтоженных на подлёте к столице беспилотников достигло 20. На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб.