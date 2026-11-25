Над Воронежской областью за ночь 25 ноября сбили 21 беспилотник
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Воронежской области за ночь уничтожили 21 беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Минувшей ночью в небе над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области был обнаружен и уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.
Ранее Life.ru писал, что ракетную опасность 25 ноября объявили в пяти российских регионах: Липецкой, Орловской, Воронежской, Тульской и Курской областях. Предупреждения о возможном ракетном ударе распространили региональные власти и экстренные службы.
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