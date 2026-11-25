Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 20 украинских беспилотников самолётного типа. Воздушные цели перехватили над Брянской и Белгородской областями, Крымом, а также акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, беспилотники сбивали 25 ноября с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Наибольшее внимание в сводке Минобороны уделено сразу четырём направлениям: Брянской и Белгородской областям, Республике Крым и акватории Азовского моря.