ПВО за день сбила 20 украинских беспилотников над регионами России
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Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 20 украинских беспилотников самолётного типа. Воздушные цели перехватили над Брянской и Белгородской областями, Крымом, а также акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, беспилотники сбивали 25 ноября с 08:00 до 20:00 по московскому времени.
Наибольшее внимание в сводке Минобороны уделено сразу четырём направлениям: Брянской и Белгородской областям, Республике Крым и акватории Азовского моря.
Ранее Life.ru сообщал о последствиях массированной атаки беспилотников на Белгородскую область. Тогда один мирный житель погиб, ещё девять человек получили ранения. Среди пострадавших оказались годовалый ребёнок и беременная женщина.