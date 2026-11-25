Шесть многоквартирных домов получили повреждения после ночной атаки беспилотников на Самару 25 ноября. Пострадали здания сразу в двух районах города — Ленинском и Куйбышевском. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«По предварительной информации, 25 ноября в Самаре в результате вражеской атаки БПЛА повреждения различной степени получило шесть многоквартирных домов в Ленинском и Куйбышевском районах», — рассказали в мэрии.

Ранее глава города Иван Носков сообщал о повреждениях жилых зданий, в том числе в частном секторе Куйбышевского района. Специальные комиссии обследовали пострадавшие объекты, после чего городские службы и управляющие компании приступили к восстановительным работам.

Ночная атака затронула и другие населённые пункты региона. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, над Самарской областью удалось сбить более 145 беспилотников. В результате произошедшего погиб один человек.