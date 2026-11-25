В Самарской области произошли локальные отключения электричества после массированной атаки украинских беспилотников в ночь на 25 ноября. Экстренные службы приступают к восстановлению электроснабжения, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере MAX.

Глава региона попросил жителей набраться терпения. Информация о последствиях атаки продолжает поступать, работает оперативный штаб. При необходимости гражданам рекомендовано обращаться за помощью по номеру 112.

Из-за ночного налёта в Самаре также изменили график работы образовательных учреждений. По словам мэра Ивана Носкова, во всех школах Куйбышевского района отменили занятия первой смены. Несколько школ и детских садов города в среду не будут работать.

Напомним, минувшей ночью над Самарской областью, по данным губернатора, сбили более 145 беспилотников ВСУ. В результате атаки погиб один человек. Региональные власти пообещали оказать его семье всю необходимую помощь. На фоне воздушной угрозы в аэропорту Самары временно ограничивали приём и выпуск самолётов.

Ранее, 13 ноября, Life.ru сообщал об организации в Самарской области горячей линии для пострадавших от предыдущей атаки БПЛА. Соблюдение прав граждан и оказание им необходимой помощи взяла под контроль региональная прокуратура.