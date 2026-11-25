Беременная женщина потеряла ребёнка после удара украинского беспилотника в селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области. Пострадавшая получила множественные осколочные ранения и находилась в тяжёлом состоянии. Врачи не смогли сохранить беременность. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Дрон атаковал территорию коммерческого объекта. Женщина получила ранения грудной клетки, живота, головы, рук и ног. Бойцы самообороны доставили её в Шебекинскую центральную районную больницу.

Несмотря на усилия медиков, спасти ребёнка не удалось. В оперштабе подтвердили, что пострадавшая на момент атаки была беременна.

В результате того же удара ранения получили ещё два человека — мужчина и годовалый ребёнок. Состояние малыша также оценивалось как тяжёлое: у него диагностировали осколочные повреждения поясничной области и рук.

После оказания первой медицинской помощи пострадавших планировали перевезти в больницы Белгорода для дальнейшего лечения.