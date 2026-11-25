В Белгородской области в результате атак беспилотников погиб мирный житель, ещё девять человек получили ранения. Среди пострадавших — годовалый ребёнок. Кроме того, врачам не удалось сохранить беременность одной из раненых женщин. О последствиях ударов сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Грушевка Волоконовского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Мужчина получил смертельные ранения и скончался на месте. Транспортное средство повреждено.

В селе Маломихайловка Шебекинского округа беспилотник ударил возле коммерческого объекта. Пострадали три человека, в том числе годовалый мальчик. Женщина и ребёнок находятся в тяжёлом состоянии. У них диагностировали множественные осколочные ранения. Ещё один мужчина также получил ранения различных частей тела. Пострадавших доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Женщина была беременна, однако медикам не удалось сохранить беременность.

Ещё три человека пострадали в Шебекино, где беспилотник атаковал маршрутный автобус. Мужчина получил осколочные ранения головы, грудной клетки и рук. У двух женщин диагностировали повреждения головы и конечностей. Всех троих доставили в Шебекинскую ЦРБ, после оказания необходимой помощи их планируют перевести в больницы Белгорода.

В селе Новая Таволжанка от детонации FPV-дрона пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью с осколочным ранением кисти. После осмотра и лечения его отпустили на амбулаторное лечение.

В посёлке Красная Яруга Краснояружского округа ранения получили ещё два человека. Женщина пострадала от осколков в лицо, мужчина получил ранение голени. После оказания первой помощи женщину планируют направить в Белгородскую областную клиническую больницу, мужчина продолжит лечиться амбулаторно.

Помимо этого, беспилотники повредили частные дома, автомобили, гаражные ворота и объекты инфраструктуры. В частности, повреждения зафиксировали в Архангельском, Графовке, Сухареве, Борках, Казинке, Октябрьском, Дунайке и Дорогощи. В селе Белянка после атаки дрона загорелся легковой автомобиль. В Антоновке повреждены три машины.

Ранее Life.ru сообщал о другой серии атак на Белгородскую область, в результате которой погиб один человек и ещё десять получили ранения. Тогда под удары попали девять муниципальных округов региона.