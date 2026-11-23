Шуваев сообщил о гибели мужчины и десяти пострадавших после атак ВСУ
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За минувшие сутки ВСУ 138 раз атаковали Белгородскую область. Один мужчина скончался от ранее полученных ранений, ещё десять человек пострадали, в том числе двое несовершеннолетних, сообщил глава региона Александр Шуваев.
По данным губернатора, тяжелораненый житель Грайворонского округа умер в больнице. Мужчина получил травмы при детонации взрывного устройства. Шуваев выразил соболезнования его родным и близким.
Среди десяти пострадавших — 13-летний ребёнок и 17-летний юноша. Ранения зафиксированы в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Шебекинском округах.
«Семь из них находятся на стационарном лечении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — подчеркнул губернатор.
Всего под ударами оказались Белгород и девять округов области: Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Ровеньский, Шебекинский и Яковлевский.
За сутки противник десять раз применял артиллерию и реактивные системы залпового огня. Ещё пять раз взрывные устройства сбрасывали с беспилотников. Российские подразделения ПВО и другие задействованные силы сбили и подавили в общей сложности 179 БПЛА.
Накануне Life.ru сообщал о четырёх мирных жителях, раненных при атаках беспилотников на Белгородскую область. Тогда региональный оперативный штаб также рассказал об ударе по коммерческому объекту в Белгороде, где пострадали двое мужчин. Повреждения получили три автомобиля и четыре автобуса.