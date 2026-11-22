В Белгородской области четыре мирных жителя получили ранения после ударов украинских беспилотников. Об этом сообщает региональный оперштаб в «Максе».

«Беспилотники ВСУ нанесли удары по региону. Пострадали четыре мирных жителя», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал об атаке беспилотника ВСУ на коммерческий объект в Белгороде. Тогда ранения получили двое мужчин. Кроме того, повреждения получили три автомобиля и четыре автобуса.