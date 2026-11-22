Четыре мирных жителя ранены при атаках дронов ВСУ на Белгородскую область
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В Белгородской области четыре мирных жителя получили ранения после ударов украинских беспилотников. Об этом сообщает региональный оперштаб в «Максе».
«Беспилотники ВСУ нанесли удары по региону. Пострадали четыре мирных жителя», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал об атаке беспилотника ВСУ на коммерческий объект в Белгороде. Тогда ранения получили двое мужчин. Кроме того, повреждения получили три автомобиля и четыре автобуса.
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