Три человека погибли, ещё двое получили ранения в результате атак беспилотников в Луганской Народной Республике. Среди погибших — 24-летний экспедитор, автомобиль которого попал под удар в Краснодонском округе, и мужчина с женщиной, ехавшие по трассе Марковка — Луганск. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, беспилотник атаковал грузовую «Газель» в Краснодонском муниципальном округе. Молодой экспедитор получил тяжёлые травмы. Врачи пытались спасти его, однако мужчина скончался.

Ещё один удар пришёлся по легковому автомобилю на участке дороги Марковка — Луганск. В результате погибли находившиеся в машине мужчина и женщина.

Кроме того, в Лисичанске беспилотник атаковал служебный автомобиль медицинского учреждения. Ранения получили двое сотрудников медучреждения, им оказали необходимую помощь.

Всего за минувшие сутки под огнём оказались 13 муниципалитетов республики. Повреждения получили транспортные средства, объекты энергетической, коммунальной и гражданской инфраструктуры.