Житель Константиновки извлёк осколок из головы жены с помощью магнита от дрона
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Житель Константиновки Юрий Бурдюков самостоятельно помог тяжелораненой супруге после атаки беспилотника. Мужчина извлёк металлический осколок из её головы с помощью подручных средств. Историю спасения он рассказал Zvezdanews.
По словам Бурдюкова, его жена Елена получила серьёзные ранения головы и плеч после удара беспилотника ВСУ. Женщине требовалась срочная помощь, однако в сложившихся обстоятельствах мужчина решил действовать самостоятельно.
Он разобрал сбитый дрон и обнаружил внутри неодимовый магнит. Используя найденные инструменты, Юрий попытался извлечь застрявший металлический фрагмент.
«Разобрал дрон, достал оттуда неодимовый магнит, а он, оказывается, этот самый осколок вообще в другой стороне был. Пришлось мне дорезать и тогда этим же магнитом доставать его», — рассказал мужчина.
Состояние Елены было крайне тяжёлым. Помимо ранений головы и плеч, женщина получила серьёзные повреждения пальцев рук.
По словам Юрия, важную роль в спасении супруги сыграли антибиотики, которые доставили российским беспилотником. Мужчина уверен, что без этих лекарств жена могла не выжить.
А ранее Life.ru сообщал, что боец СВО Глаз под огнём БПЛА протащил раненого товарища 5 км до места эвакуации. Как выяснилось, раненый находился в лесополосе. Там бойцов атаковал ещё один дрон.