Житель Константиновки Юрий Бурдюков самостоятельно помог тяжелораненой супруге после атаки беспилотника. Мужчина извлёк металлический осколок из её головы с помощью подручных средств. Историю спасения он рассказал Zvezdanews.

По словам Бурдюкова, его жена Елена получила серьёзные ранения головы и плеч после удара беспилотника ВСУ. Женщине требовалась срочная помощь, однако в сложившихся обстоятельствах мужчина решил действовать самостоятельно.

Он разобрал сбитый дрон и обнаружил внутри неодимовый магнит. Используя найденные инструменты, Юрий попытался извлечь застрявший металлический фрагмент.

«Разобрал дрон, достал оттуда неодимовый магнит, а он, оказывается, этот самый осколок вообще в другой стороне был. Пришлось мне дорезать и тогда этим же магнитом доставать его», — рассказал мужчина.

Состояние Елены было крайне тяжёлым. Помимо ранений головы и плеч, женщина получила серьёзные повреждения пальцев рук.

По словам Юрия, важную роль в спасении супруги сыграли антибиотики, которые доставили российским беспилотником. Мужчина уверен, что без этих лекарств жена могла не выжить.