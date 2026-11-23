Петербургский ветеран СВО Алексей Безденежных, лишившийся ноги после тяжёлого ранения, сумел вернуться к активной жизни, покорить Эльбрус и стать мотогонщиком. Важнейшую роль в его восстановлении сыграла мама Елена, которая поддерживала сына и не позволяла ему опускать руки. Об этом Life.ru рассказала сама женщина, поделившись историей преодоления тяжёлых испытаний.

После ранения военнослужащего инженерно-сапёрного полка доставили в московский госпиталь имени Бурденко. Медсёстры сомневались, что пациент сможет самостоятельно подняться, однако мать была другого мнения. Она принесла Алексею костыли и настояла, чтобы тот начал двигаться.

«Хватит валяться. У тебя есть друг, есть брат, они тебя поддержат. Но первые шаги ты должен сделать сам», — напоминала Елена сыну.

Потерявший ногу ветеран СВО покорил Эльбрус благодаря поддержке матери. Фото © Предоставлено Life.ru

Постепенно расстояние увеличивалось: сначала несколько метров по палате, затем больничный коридор и лестницы. Первый протез молодой человек получил 12 декабря, в собственный день рождения. Позднее он присоединился к проекту «Время сильных», организованному БИОНИКА 2.0 и ГК «ММЦ», и в 2025 году совершил восхождение на Эльбрус.

Знакомство с протезистами впоследствии переросло в профессиональное сотрудничество. Сейчас Алексей помогает изготавливать протезы в БИОНИКА 2.0, а также выступает за мотокоманду BN Racing, совмещая гонки с работой механика.

Ветеран СВО из Петербурга после потери ноги стал мотогонщиком. Фото © Предоставлено Life.ru

Елена убеждена, что близким важно сочетать заботу с предоставлением самостоятельности. По её словам, чрезмерная опека способна помешать человеку заново привыкнуть к повседневным задачам. Главное — оставаться рядом, вселять уверенность и помогать тогда, когда поддержка действительно необходима.

«Если хочется паниковать – прокричись, проплачься, а потом выйди с улыбкой, обними ребёнка и скажи: ты мне нужен, я тебя никогда не брошу. Но делать за тебя твои дела я не буду. Я могу постоять сзади, чтобы ты не упал, но встать ты должен сам», – отметила она.