Ветераны специальной военной операции могут бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию по одному из 213 направлений в рамках национального проекта «Кадры». Для этого достаточно выбрать подходящую программу на портале «Работа России» и пройти профориентацию. Как устроено переобучение и какую помощь государство оказывает при дальнейшем трудоустройстве, Life.ru рассказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин.

По словам сенатора, в 2026 году для различных категорий граждан предусмотрено 186 востребованных профессий и специальностей. Для ветеранов СВО перечень дополнительно расширили на 27 направлений. Среди доступных вариантов — рабочие специальности, информационные технологии, бухгалтерия, логистика и другие сферы.

Бесплатно переобучиться могут не только ветераны, но и безработные, граждане, обратившиеся за помощью в поиске работы, россияне старше 50 лет, предпенсионеры, люди с инвалидностью, а также отдельные категории родителей и молодёжи. При этом необходимо соответствовать условиям участия и требованиям выбранной образовательной программы.

«Перед выбором курса проверьте основание участия, а также требования к образованию, квалификации и опыту», — посоветовал Волошин.

Чтобы записаться на обучение, необходимо подать заявление на портале «Работа России». В каталоге следует указать свой регион, изучить доступные программы, выбрать учебную организацию и удобный период занятий.

После подачи заявки потребуется подтвердить право на участие в программе и пройти профориентацию в кадровом центре. Специалист поможет подобрать направление с учётом предыдущего опыта, образования, профессиональных интересов и потребностей местного рынка труда. После подтверждения программы заключается договор на обучение.

Занятия могут проходить очно или дистанционно — формат зависит от конкретного курса. Одни программы рассчитаны на получение профессии с нуля, другие позволяют повысить квалификацию или освоить новую специальность на базе уже имеющегося образования.

По окончании обучения и итоговой аттестации выпускник получает диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации либо свидетельство о квалификации.

Волошин подчеркнул, что поддержка не заканчивается выдачей документа. Кадровые центры помогают выпускникам подобрать вакансии, составить резюме и подготовиться к собеседованиям. При этом само прохождение курса не гарантирует трудоустройства, но позволяет воспользоваться государственными карьерными сервисами.

Ранее Life.ru сообщал, что спрос на переобучение по национальному проекту «Кадры» вырос в 4,5 раза. В 2026 году соискателям предложили более пяти тысяч образовательных программ, включая отдельные направления для ветеранов СВО.