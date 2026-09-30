От лечения до работы — в одном окне: Слуцкий анонсировал систему сопровождения ветеранов СВО

ЛДПР совместно с фондом «Защитники Отечества» намерена доработать цифровую модель комплексного сопровождения ветеранов СВО. Об этом лидер партии Леонид Слуцкий заявил 30 сентября в Госдуме на первом пленарном заседании девятого созыва.

Слуцкий анонсировал систему сопровождения ветеранов СВО. Видео © Life.ru

По его словам, система должна объединить трудовую, медицинскую, социальную и психологическую реабилитацию вернувшихся участников спецоперации по принципу «одного окна».

«Всё по принципу одного окна — всё в комплексе, чтобы те, кто вернутся, — это более миллиона человек — были устроены, чувствовали себя полноценными гражданами великой России и по-настоящему нашей гордостью, каковым каждый из них является. Поэтому работаем», — сказал Слуцкий.

Лидер ЛДПР также отметил, что в составе партии в Госдуму нового созыва прошли трое участников СВО — Алексей Верещагин, Сергей Антошин и Дмитрий Жирков. Верещагин командовал добровольческой бригадой имени Александра Невского, а Антошин ранее возглавлял «БАРС-Брянск».

«Среди нас бойцы и офицеры СВО — наша гордость, их трое в составе партии ЛДПР», — подчеркнул Слуцкий.

Первое заседание Госдумы IX созыва началось 30 сентября в 10:00 и открылось исполнением Государственного гимна России. В новом составе нижней палаты зарегистрированы пять парламентских фракций.

«ЛДПР, мои коллеги, чувствуют себя приподнято и с запалом на эффективную, форсированную работу. Коллеги, вместе победим», — добавил лидер партии.

Ранее Life.ru рассказывал об инициативе ЛДПР включить помощь ветеранам СВО в перечень целей благотворительной и волонтёрской деятельности. В неё предлагалось включить трудовую адаптацию, профессиональную переподготовку, психологическую помощь и поддержку семей участников боевых действий.