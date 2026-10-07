В Подмосковье ветеранов СВО научат изготавливать протезы

Многие участники СВО после тяжёлых ранений не смогут вернуться на прежнюю работу. Для них в Сергиевом Посаде с 1 декабря запускают курс по изготовлению протезов. Об этом пишет интернет-издание Regions.ru со ссылкой на пресс-службу «Единой России».

Организатор программы — депутат Мособлдумы Андрей Лазарев, основатель реутовского Центра ортопедии и протезирования. Обучение пройдёт на базе Национального центра реабилитации имени А. И. Мещерякова. После курса слушателям помогут с трудоустройством: подберут вакансии или посодействуют в оформлении социального контракта. По словам Лазарева, обучение ветеранов новым профессиям — один из самых частых запросов на встречах с жителями.

«Из-за тяжёлых ранений многие... не смогут вернуться на те же рабочие места... Но и сидеть на пенсии по инвалидности или соцвыплатах тоже большинство из них не собирается», — сказал он. У многих бойцов маленькие дети, и они хотят работать.

Опыт такого обучения у реутовского центра уже есть. Один из пациентов — участник СВО Андрей Траньков — теперь работает по новой специальности.

Для центра Мещерякова новый курс дополнит уже существующие программы профобучения. Там работают столярная и швейная мастерские, цех садовой мебели, кабинеты массажа. Также есть курсы по работе с искусственным интеллектом, сборке и управлению беспилотниками, инженерии.

По словам руководителя учреждения Сергея Захарова, одновременно учиться могут до 140 человек. Программы длятся четыре месяца, по окончании выдаётся диплом государственного образца.

Реутовский центр ортопедии и протезирования известен далеко за пределами Подмосковья. Пациентам предлагают высокотехнологичные протезы, обучение, помощь с документами и адаптивный спорт. Обращаются туда бойцы с тяжёлыми травмами со всей страны. Филиалы работают в Москве, городах Московской области, Донецке и других регионах.

А ранее Life.ru писал, что ЛДПР и фонд «Защитники Отечества» запустят систему сопровождения ветеранов СВО. Лидер партии Леонид Слуцкий уточнил, что система должна объединить трудовую, медицинскую, социальную и психологическую реабилитацию вернувшихся участников спецоперации по принципу «одного окна».