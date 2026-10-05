Путин анонсировал обучение избранных в Госдуму ветеранов СВО

Для ветеранов специальной военной операции, избранных депутатами Государственной думы, организуют отдельный курс подготовки к парламентской работе. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время награждения педагогов в День учителя.

Глава государства напомнил, что по итогам недавних выборов в нижнюю палату парламента прошла большая группа участников СВО. По его словам, им предстоит продолжить образование уже с учётом новых обязанностей.

«Им тоже нужно продолжить образование, подготовку к этой работе. Сейчас только разговаривал с сотрудниками администрации президента. Для них мы организуем отдельный курс подготовки, чтобы они были готовы и к этой работе», — сказал Путин.

Президент отметил, что схожий принцип прямого обучения уже используется в федеральной программе «Время героев». Она помогает участникам и ветеранам спецоперации получить управленческие навыки и продолжить работу на гражданском поприще.

Ранее Life.ru рассказывал, как ветеранам СВО помогут освоиться в Государственной думе. В Кремле отмечали, что новым парламентариям окажут консультативную поддержку при работе со специализированными законодательными вопросами.