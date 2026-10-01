«Через месяц мне сказали, что письмо прочитано»: Ветеран СВО рассказал об обращении к Путину

Ветеран СВО Владислав Панин рассказал, что ещё в 2024 году написал президенту России Владимиру Путину аналитическое письмо, в котором предложил создавать в подразделениях боевые роты беспилотников и массово обеспечивать дронами штурмовые подразделения.

По словам Панина, на тот момент он был действующим военнослужащим. В обращении он описал состояние дел и моральный дух в войсках, а одним из своих предложений назвал развитие отдельных подразделений БПЛА.

Спустя примерно месяц, утверждает ветеран, ему сообщили, что письмо было прочитано. После этого Панин обратил внимание на изменения в подготовке военнослужащих, в том числе на появление обучения работе с беспилотниками.

Ветеран также связал последовавшее развитие беспилотных подразделений со своим обращением и признался, что не ожидал столь быстрой реакции. При этом официальных данных, которые подтверждали бы, что именно письмо Панина повлияло на решение о создании нового рода войск, нет.

Публично о формировании Войск беспилотных систем министр обороны Андрей Белоусов объявил в декабре 2024 года. Тогда он сообщил, что новый род войск создаётся в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего, а завершить его формирование планировалось в 2025 году.

В июне 2025 года Владимир Путин говорил, что Войска беспилотных систем ещё создаются, и призвал обеспечить их максимально быстрое развёртывание и развитие.

О завершении формирования нового рода войск стало известно 12 ноября 2025 года. Тогда заместитель начальника Войск беспилотных систем Сергей Иштуганов сообщил, что их структура определена, органы военного управления сформированы, а штатные полки и подразделения созданы.

Ранее Life.ru рассказывал о завершении формирования Войск беспилотных систем в Вооружённых силах России.