Песков рассказал, как ветеранам СВО помогут освоиться в Госдуме
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Избранным в Государственную думу участникам и ветеранам специальной военной операции будут оказывать консультативную и другую помощь при работе со специализированными законодательными вопросами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о профессиональной подготовке новых парламентариев.
В новый созыв Госдумы избраны 46 участников и ветеранов СВО — более 10% от общего числа депутатов палаты.
Журналисты спросили представителя Кремля, может ли переход людей с военным опытом к парламентской работе отразиться на профессиональном уровне Госдумы и как новые депутаты будут осваивать узкие экспертные направления.
Песков отметил, что участие ветеранов СВО в выборах разных уровней было одной из заметных тем прошедшей кампании. По его словам, президент и руководители политических партий ранее неоднократно высказывались об избрании участников боевых действий в законодательные органы.
«Речь о людях, которые снискали уважение своим героизмом, обладают железной волей и волей достигать поставленных целей. Это ли не залог успеха?» — сказал представитель Кремля.
При этом Песков отдельно ответил на вопрос о знаниях, необходимых для законотворческой работы. По его словам, при освоении узкопрофессиональных направлений новым парламентариям будет доступна консультативная и иная помощь.
«Нет сомнений, что депутатам будут оказывать консультативную и иную помощь, чтобы депутаты-герои могли самым активным образом участвовать в законотворчестве», — заявил он.
Накануне Владимир Путин на встрече с руководителями парламентских партий также говорил об избранных ветеранах СВО. Президент заявил, что не сомневается в том, что они продолжат служить стране уже «на парламентском, гражданском поприще».
Life.ru уже рассказывал, что в Госдуму девятого созыва избраны 46 участников и ветеранов СВО. Ранее Песков отмечал, что опыт избранных участников СВО будет востребован при подготовке законодательных инициатив.
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