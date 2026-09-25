«Опыт наших героев востребован»: Кремль оценил избрание участников СВО в Госдуму

В Кремле положительно оценили избрание участников специальной военной операции в Государственную думу нового созыва. Опыт ветеранов будет востребован в парламентской работе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Во-первых, это очень хорошо. Опыт наших героев востребован. Результаты голосования это красноречиво подтвердили. И, разумеется, каждый на своём направлении, они будут вносить максимальный вклад в формулирование тех или иных инициатив», — сказал Песков.