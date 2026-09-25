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Опубликовано 25 сентября, 09:33

«Опыт наших героев востребован»: Кремль оценил избрание участников СВО в Госдуму

Песков: Опыт избранных в Госдуму участников СВО будет востребован

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

В Кремле положительно оценили избрание участников специальной военной операции в Государственную думу нового созыва. Опыт ветеранов будет востребован в парламентской работе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Во-первых, это очень хорошо. Опыт наших героев востребован. Результаты голосования это красноречиво подтвердили. И, разумеется, каждый на своём направлении, они будут вносить максимальный вклад в формулирование тех или иных инициатив», — сказал Песков.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Государственную думу девятого созыва избраны 46 участников и ветеранов СВО. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, они составят более 10% от общего числа депутатов нижней палаты парламента. В целом же состав ГД обновился почти наполовину, а средний возраст депутатов снизился сразу на четыре года.

Больше новостей о работе парламента и российских властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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