«Опыт наших героев востребован»: Кремль оценил избрание участников СВО в Госдуму
Песков: Опыт избранных в Госдуму участников СВО будет востребован
Обложка © ТАСС / Александр Река
В Кремле положительно оценили избрание участников специальной военной операции в Государственную думу нового созыва. Опыт ветеранов будет востребован в парламентской работе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Во-первых, это очень хорошо. Опыт наших героев востребован. Результаты голосования это красноречиво подтвердили. И, разумеется, каждый на своём направлении, они будут вносить максимальный вклад в формулирование тех или иных инициатив», — сказал Песков.
Ранее Life.ru сообщал, что в Государственную думу девятого созыва избраны 46 участников и ветеранов СВО. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, они составят более 10% от общего числа депутатов нижней палаты парламента. В целом же состав ГД обновился почти наполовину, а средний возраст депутатов снизился сразу на четыре года.
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