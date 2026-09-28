Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 сентября, 18:23

Путин: Избранные ветераны СВО будут преданно служить Родине в Госдуме

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Избранные в новый созыв Госдумы ветераны спецоперации будут преданно служить Родине на этом поприще, уверен президент России Владимир Путин. Соответствующее заявление сделано в ходе встречи главы государства с лидерами парламентских партий.

«Закономерно, что все парламентские партии включили в число своих кандидатов ветеранов специальной военной операции, в бою доказавших верность России. И не сомневаюсь, что на парламентском, гражданском поприще они будут так же преданно служить Отечеству», — сказал глава государства. По словам российского лидера, результаты выборов в Госдуму подтвердили поддержку гражданами героев, которые сражались за свою страну.

Путин: Парламентские партии внесли вклад в укрепление суверенитета России
Путин: Парламентские партии внесли вклад в укрепление суверенитета России

Напомним, Владимир Путин провёл встречу с лидерами парламентских партий по итогам выборов в Госдуму. Президент поздравил их с результатами, отметив вклад в укрепление суверенитета РФ.

Больше новостей о внутренней политике и работе российских властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar