Путин: Избранные ветераны СВО будут преданно служить Родине в Госдуме
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Избранные в новый созыв Госдумы ветераны спецоперации будут преданно служить Родине на этом поприще, уверен президент России Владимир Путин. Соответствующее заявление сделано в ходе встречи главы государства с лидерами парламентских партий.
«Закономерно, что все парламентские партии включили в число своих кандидатов ветеранов специальной военной операции, в бою доказавших верность России. И не сомневаюсь, что на парламентском, гражданском поприще они будут так же преданно служить Отечеству», — сказал глава государства. По словам российского лидера, результаты выборов в Госдуму подтвердили поддержку гражданами героев, которые сражались за свою страну.
Напомним, Владимир Путин провёл встречу с лидерами парламентских партий по итогам выборов в Госдуму. Президент поздравил их с результатами, отметив вклад в укрепление суверенитета РФ.
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