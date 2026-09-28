Путин: Избранные ветераны СВО будут преданно служить Родине в Госдуме

Избранные в новый созыв Госдумы ветераны спецоперации будут преданно служить Родине на этом поприще, уверен президент России Владимир Путин. Соответствующее заявление сделано в ходе встречи главы государства с лидерами парламентских партий.

«Закономерно, что все парламентские партии включили в число своих кандидатов ветеранов специальной военной операции, в бою доказавших верность России. И не сомневаюсь, что на парламентском, гражданском поприще они будут так же преданно служить Отечеству», — сказал глава государства. По словам российского лидера, результаты выборов в Госдуму подтвердили поддержку гражданами героев, которые сражались за свою страну.