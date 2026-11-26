Здания школы и филиала университета получили повреждения в результате ночной атаки беспилотников на Невинномысск. Все школы города 26 ноября перевели на дистанционное обучение, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По предварительным данным, повреждения также получили объекты промышленной и энергетической инфраструктуры. За медицинской помощью обратились два человека, угрозы их жизням нет.

Все системы жизнеобеспечения Невинномысска работают в штатном режиме. Экстренные службы обследуют территорию и устраняют последствия ночного налёта.

Напомним, минувшей ночью губернатор сообщил о массированной атаке беспилотников на Ставрополье. На всей территории края действовал режим беспилотной опасности. Кроме того, жителей региона предупреждали о ракетной угрозе.