Школа и филиал вуза повреждены после атаки БПЛА на Ставрополье
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Здания школы и филиала университета получили повреждения в результате ночной атаки беспилотников на Невинномысск. Все школы города 26 ноября перевели на дистанционное обучение, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
По предварительным данным, повреждения также получили объекты промышленной и энергетической инфраструктуры. За медицинской помощью обратились два человека, угрозы их жизням нет.
Все системы жизнеобеспечения Невинномысска работают в штатном режиме. Экстренные службы обследуют территорию и устраняют последствия ночного налёта.
Напомним, минувшей ночью губернатор сообщил о массированной атаке беспилотников на Ставрополье. На всей территории края действовал режим беспилотной опасности. Кроме того, жителей региона предупреждали о ракетной угрозе.
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