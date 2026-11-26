Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. Есть сбитые воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

«Силы ПВО отражают налёт вражеских беспилотников, направленный на промзону Невинномысска. Есть сбития. Не приближайтесь к обломкам БПЛА», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

По словам Владимирова, беспилотная опасность сохраняется на всей территории Ставропольского края. Жителей призвали не приближаться к обломкам сбитых аппаратов.

Ранее два человека получили ранения в результате атак беспилотников на Белгородскую область. Под удары попали населённые пункты пяти муниципальных округов. Повреждены жилые дома, автомобили, предприятие и объекты инфраструктуры. В селе Гора-Подол Грайворонского округа дрон ударил по частному дому. Пострадала женщина: с осколочными ранениями ног и руки её доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Ещё один человек пострадал в посёлке Октябрьский Белгородского округа. Беспилотник атаковал легковой автомобиль, мужчина получил акубаротравму.