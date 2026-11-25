Два человека получили ранения в результате атак беспилотников на Белгородскую область. Под удары попали населённые пункты пяти муниципальных округов. Повреждены жилые дома, автомобили, предприятие и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа дрон ударил по частному дому. Пострадала женщина: с осколочными ранениями ног и руки её доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Медики оказывают ей помощь. После атаки загорелось домовладение.

Ещё один человек пострадал в посёлке Октябрьский Белгородского округа. Беспилотник атаковал легковой автомобиль, мужчина получил акубаротравму. Он самостоятельно обратился в городскую больницу № 2 Белгорода. Дальнейшее лечение пациент продолжит амбулаторно. Также повреждены машина и остекление частного дома.

В нескольких населённых пунктах произошли пожары. В селе Почаево Грайворонского округа FPV-дрон атаковал предприятие, в результате чего загорелась кровля. В самом Грайвороне после ударов беспилотников вспыхнул частный дом. Пожар удалось потушить сотрудникам МЧС.

В Валуйках загорелся коммерческий объект. Спасатели продолжают ликвидировать возгорание. По предварительной информации, здание частично разрушено, сведения о повреждениях уточняются.

Кроме того, в селе Чайки Белгородского округа детонация беспилотника повредила хозяйственную постройку и легковой автомобиль. В селе Казинка Валуйского округа пострадал объект инфраструктуры, в посёлке Красная Яруга Краснояружского округа — автомобиль. В селе Илёк-Кошары Ракитянского округа беспилотник ударил по социальному объекту, повредив остекление.

Незадолго до этого в оперштабе сообщали об ударах ВСУ по трём муниципальным округам Белгородской области. В селе Муром Шебекинского округа при взрыве FPV-дрона мужчина получил осколочное ранение теменной области. Его доставили в городскую больницу № 2, где медики оказывают ему необходимую помощь. В Нежеголи и на трассе Шебекино — Белгород повреждены два грузовика. Подробнее о случившемся читайте в материале Life.ru.