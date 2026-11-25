Три муниципальных округа Белгородской области подверглись ударам ВСУ, ранен мирный житель. О последствиях сообщил региональный оперативный штаб.

В селе Муром Шебекинского округа при взрыве FPV-дрона мужчина получил осколочное ранение теменной области. Его доставили в городскую больницу № 2, где медики оказывают ему необходимую помощь. В Нежеголи и на трассе Шебекино — Белгород повреждены два грузовика.

В посёлке Красная Яруга беспилотник выбил окна в частном домовладении. В Грайвороне после попадания БПЛА загорелось жилое здание, пострадала кровля. Ещё одна постройка получила повреждения.

Ранее 25 ноября жертвами серии ударов по региону стали 10 человек, один из которых погиб. Среди раненых оказался годовалый мальчик, которого доставили в районную больницу в тяжёлом состоянии. Одной из пациенток врачи не смогли сохранить беременность. Медицинская помощь также потребовалась трём пассажирам маршрутного автобуса в Шебекино.