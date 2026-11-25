Беспилотник ВСУ попытался атаковать новую сельскую амбулаторию в селе Чонгар Херсонской области во время приёма пациентов. Обошлось без погибших и пострадавших: дрон потерял управление и упал за пределами медицинского учреждения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам главы области, в момент происшествия внутри амбулатории находились пациенты и медицинские работники. Избежать трагедии удалось благодаря действиям российских военнослужащих и порывистому ветру, который изменил траекторию беспилотника.

Здание медицинского учреждения не получило серьёзных повреждений. При этом у постройки пострадали отдельные элементы фасада и окна.

Владимир Сальдо заверил, что повреждённые конструкции оперативно восстановят. Власти региона намерены привести амбулаторию в порядок в ближайшее время.

«Самое главное, что никто не погиб и не пострадал. Здание не получило серьёзных повреждений. Окна и фасад обязательно восстановим», — заявил губернатор.