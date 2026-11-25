Дрон ВСУ попытался атаковать амбулаторию с пациентами в Херсонской области
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Беспилотник ВСУ попытался атаковать новую сельскую амбулаторию в селе Чонгар Херсонской области во время приёма пациентов. Обошлось без погибших и пострадавших: дрон потерял управление и упал за пределами медицинского учреждения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По словам главы области, в момент происшествия внутри амбулатории находились пациенты и медицинские работники. Избежать трагедии удалось благодаря действиям российских военнослужащих и порывистому ветру, который изменил траекторию беспилотника.
Здание медицинского учреждения не получило серьёзных повреждений. При этом у постройки пострадали отдельные элементы фасада и окна.
Владимир Сальдо заверил, что повреждённые конструкции оперативно восстановят. Власти региона намерены привести амбулаторию в порядок в ближайшее время.
«Самое главное, что никто не погиб и не пострадал. Здание не получило серьёзных повреждений. Окна и фасад обязательно восстановим», — заявил губернатор.
Ранее Life.ru сообщал о последствиях массированной атаки беспилотников на Белгородскую область. Тогда один мирный житель погиб, ещё девять человек получили ранения. Среди пострадавших оказались годовалый ребёнок и беременная женщина.