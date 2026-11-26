Обломки двух сбитых беспилотников повредили семь частных домов и хозяйственные постройки в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По его словам, ночью обнаружили и уничтожили два беспилотника над двумя районами региона. В одном муниципалитете осколками повреждены окна и кровли шести домов, а также несколько хозяйственных построек. В другом районе пострадал фасад ещё одного жилого здания. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Ранее Life.ru писал, что расчёты противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. Есть сбитые воздушные цели. Согласно местному губернатору, беспилотная опасность сохраняется на всей территории Ставропольского края. Жителей призвали не приближаться к обломкам сбитых аппаратов.