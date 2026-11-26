В Краснодаре ночью 26 ноября включили систему оповещения «Внимание всем» на фоне отражения атаки беспилотников. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие, не выходить на улицу и укрыться в безопасных местах. Об этом сообщила городская администрация в официальном канале в MAX.

Тем, кто находится дома, рекомендуют оставаться внутри зданий и перейти в помещение без окон — ванную, туалет, коридор или кладовую. Необходимо держаться подальше от окон и дверей, не пользоваться лифтами и не задерживаться на лестничных площадках.

Людям, которых сигнал застал на улице, советуют укрыться в подземном переходе, паркинге или цокольном этаже ближайшего здания. При этом нельзя прятаться возле стен многоквартирных домов, в автомобилях и остановочных павильонах. Если человек находится за рулём, ему следует покинуть машину и найти безопасное укрытие.

В мэрии также напомнили, что при обнаружении беспилотника необходимо сообщить об этом по номеру 112. Публиковать в социальных сетях фотографии и видео дронов, мест их падения, работы ПВО и экстренных служб запрещено.

Также ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. Есть сбитые воздушные цели. По словам губернатора Владимира Владимирова, беспилотная опасность сохраняется на всей территории Ставропольского края. Жителей призвали не приближаться к обломкам сбитых аппаратов.