Российские военные нанесли удары по объектам в Киеве и Днепропетровской области, а также по сухогрузу в Чёрном море у Одессы. Военкор Александр Коц для Kp.ru разобрал цели и последствия атаки в ночь на 26 ноября 2026 года.

Киев. Среди столичных объектов в сводке Минобороны РФ фигурирует завод «Химволокно» в Деснянском районе. По данным ведомства, предприятие выпускало компоненты для боевых частей дальнобойных беспилотников. Ещё одной целью названо ООО «Оаклайн», где собирали и хранили дроны большой и средней дальности, в том числе для производителя Fire Point.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о попаданиях на территории промышленной зоны, а также в нежилые здания. Украинские Воздушные силы заявили о применении «Искандеров-М», «Цирконов» и С-400, зафиксировав попадания на 20 локациях.

Днепропетровская область. В Кривом Роге удар пришёлся по инфраструктурному объекту. Глава городского совета обороны Александр Вилкул сообщил о серьёзных перебоях с электричеством. Электротранспорт остановился, а коммунальные службы перевели системы тепло- и водоснабжения на генераторы. Кроме того, сообщалось о попаданиях в окрестностях города и возгораниях на складах.

В Днепропетровске и нескольких районах области ввели экстренные отключения электричества. Графики подачи света перестали действовать.

Одесская область. Ещё одной целью стал сухогруз юго-восточнее Одессы. По информации Минобороны России, судно перевозило военное имущество и грузы двойного назначения. Российское ведомство сообщало об ударах по морскому транспорту с подобными поставками и в предыдущие дни.

Накануне российское оборонное ведомство также сообщало об ударах по энергетическим объектам Украины. В частности, под обстрел попали три электроподстанции в Харьковской, Днепропетровской и Житомирской областях, которые, по данным Минобороны, обеспечивали электричеством предприятия украинского ВПК.