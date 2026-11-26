От «Фламинго» до беспилотников: Под удар ВС РФ попало ещё одно производство для Fire Point
ВС РФ нанесли удар по производству беспилотников Fire Point в Киеве
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Российские войска в ходе массированного ночного удара по Киеву поразили предприятие ООО «Оаклайн», работавшее в интересах украинской оборонной компании Fire Point («Файер Пойнт»). На его территории, по данным Минобороны России, собирали и хранили беспилотники средней и большой дальности.
Объект вошёл в число предприятий украинского военно-промышленного комплекса, по которым ВС РФ нанесли удары в ночь на 26 ноября.
Fire Point специализируется не только на беспилотной авиации, но и на ракетном вооружении. Именно эта компания разработала крылатую ракету «Фламинго», а также баллистические ракеты FP-7 и FP-9. Всего шесть дней назад российское Минобороны сообщило об ударе по предприятию Fire Point, связанному с выпуском ракет «Фламинго». Тогда под удар также попали другие объекты украинской военной промышленности.
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