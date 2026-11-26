Российские войска в ходе массированного ночного удара по Киеву поразили предприятие ООО «Оаклайн», работавшее в интересах украинской оборонной компании Fire Point («Файер Пойнт»). На его территории, по данным Минобороны России, собирали и хранили беспилотники средней и большой дальности.

Fire Point специализируется не только на беспилотной авиации, но и на ракетном вооружении. Именно эта компания разработала крылатую ракету «Фламинго», а также баллистические ракеты FP-7 и FP-9. Всего шесть дней назад российское Минобороны сообщило об ударе по предприятию Fire Point, связанному с выпуском ракет «Фламинго». Тогда под удар также попали другие объекты украинской военной промышленности.