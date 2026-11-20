Российские войска нанесли удар по предприятию украинской компании Fire Point в населённом пункте Петровское Киевской области. По данным Минобороны РФ, на объекте осуществлялись сборка, подготовка к боевому применению и доставка к местам запуска крылатых ракет «Фламинго».

Как уточнили в министерстве, поражено сборочное предприятие ООО «Файер Поинт», занимавшееся подготовкой ракет к применению. Масштаб повреждений и последствия удара в ведомстве не раскрыли.

Компания Fire Point является разработчиком украинских ракет FP-5 «Фламинго». В её линейку также входят баллистические ракеты FP-7 и FP-9. Таким образом, речь идёт о предприятии, связанном не только с производством ракетного вооружения, но и с его подготовкой к запуску.

Ранее Life.ru сообщал об ударе ВС РФ по предприятию Fire Point в Киевской области. Тогда, по информации Минобороны России, целью стал объект, задействованный в производстве и хранении химических компонентов для ракет «Фламинго».