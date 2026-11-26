Российские войска в ночь на 26 ноября нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Для атаки ВС РФ задействовали высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, российские военные поразили сухогруз в акватории Чёрного моря. По данным оборонного ведомства, судно доставляло на Украину военное имущество и продукцию двойного назначения.

Накануне российское оборонное ведомство также отчиталось о поражении двух логистических центров в Одесской области и сухогруза в Чёрном море. По информации Минобороны РФ, эти объекты использовались для снабжения украинской армии.