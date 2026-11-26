Российские войска уничтожили мастерскую по сборке FPV-дронов и склад беспилотников в здании недействующей гостиницы «Кременец» в Изюме Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Согласно источнику, в помещениях бывшей гостиницы операторы БПЛА собирали беспилотники. Он утверждает, что их готовили для проведения медийных акций. Кроме того, российские военные поразили склад наземных робототехнических комплексов, расположенный в районе городского рынка.

Ранее в ДНР и Херсонской области ликвидировали двух военнослужащих Сил специальных операций Украины. В ДНР погиб уроженец Кривого Рога Вячеслав Рубцов, 1998 года рождения. Он служил в 4-м рейнджерском полку украинского спецназа. В Херсонской области был ликвидирован Дмитрий Скаливенко, 1980 года рождения. Военнослужащий входил в состав 73-го морского центра специальных операций Украины.