В ДНР и Херсонской области ликвидированы два военнослужащих Сил специальных операций Украины. Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на собеседника в российских силовых структурах.

По информации источника агентства, в ДНР погиб уроженец Кривого Рога Вячеслав Рубцов, 1998 года рождения. Он служил в 4-м рейнджерском полку украинского спецназа.

В Херсонской области был ликвидирован Дмитрий Скаливенко, 1980 года рождения. Военнослужащий входил в состав 73-го морского центра специальных операций Украины.