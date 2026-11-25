В ДНР и Херсонской области ликвидировали двух бойцов спецназа Украины
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В ДНР и Херсонской области ликвидированы два военнослужащих Сил специальных операций Украины. Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на собеседника в российских силовых структурах.
По информации источника агентства, в ДНР погиб уроженец Кривого Рога Вячеслав Рубцов, 1998 года рождения. Он служил в 4-м рейнджерском полку украинского спецназа.
В Херсонской области был ликвидирован Дмитрий Скаливенко, 1980 года рождения. Военнослужащий входил в состав 73-го морского центра специальных операций Украины.
Ранее, 20 ноября, российские силовики сообщили об уничтожении командного пункта 6-го рейнджерского полка ССО Украины. По предварительным данным, подразделение понесло серьёзные потери среди личного состава. На следующий день стало известно о гибели начальника секретного делопроизводства этого полка сержанта Александра Катрука в Харьковской области.