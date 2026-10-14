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Регион
Опубликовано 14 октября, 11:16

ВСУ перебросили в Сумскую область 4-й «Рейнджерский» полк ССО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Украинское командование перебросило в Сумскую область 4-й «Рейнджерский» полк Сил специальных операций. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, подразделение направили в регион для возможного проведения диверсий на позициях российских войск. Для продолжительного пребывания военнослужащих на позициях им передали наземные робототехнические комплексы.

Речь идёт об эвакуационных НРТК. Их планируют использовать для обеспечения длительной работы подразделения на передовых позициях.

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Ранее были раскрыты масштабы потерь ВСУ под Сумами. По предварительным данным, выжили лишь 25% прибывших на позиции украинских солдат.

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Дарья Денисова
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