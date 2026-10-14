Украинских военных, которых забрали на фронт против их воли, инструкторы призывали при первой возможности переходить к российским войскам. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный боец 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Волошенюк.

Штурмовики 3-й армии Южной группировки войск взяли его в плен во время боёв у Никифоровки в ДНР.

По словам Волошенюка, инструкторы, которые сами успели побывать на передовой, честно советовали новобранцам думать прежде всего о собственной жизни.

«Инструкторы, побывавшие на передовой, говорили, что жизнь дороже всего. Лучше сдаться в плен. Рассказывать всё, что спросят, не надо ничего скрывать», — сказал Волошенюк.

Он уточнил, что такие рекомендации звучали не на официальных занятиях, а в личных разговорах во время обучения в центрах подготовки.