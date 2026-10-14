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Опубликовано 14 октября, 10:30

«Жизнь дороже»: Пленный рассказал, что украинские инструкторы шептали новобранцам перед передовой

Пленный боец ВСУ Волошенюк: Инструкторы советовали мобилизованным сразу сдаваться

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украинских военных, которых забрали на фронт против их воли, инструкторы призывали при первой возможности переходить к российским войскам. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный боец 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Волошенюк.

Штурмовики 3-й армии Южной группировки войск взяли его в плен во время боёв у Никифоровки в ДНР.

По словам Волошенюка, инструкторы, которые сами успели побывать на передовой, честно советовали новобранцам думать прежде всего о собственной жизни.

«Инструкторы, побывавшие на передовой, говорили, что жизнь дороже всего. Лучше сдаться в плен. Рассказывать всё, что спросят, не надо ничего скрывать», — сказал Волошенюк.

Он уточнил, что такие рекомендации звучали не на официальных занятиях, а в личных разговорах во время обучения в центрах подготовки.

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Солдат ВСУ две недели приносил провизию бойцам ВС РФ и сдался в плен

Ранее Life.ru писал, что даже прошедшие зарубежную подготовку бойцы ВСУ нередко предпочитают сложить оружие перед российскими военными, а не возвращаться в свои подразделения. Командир штурмовой роты группировки войск «Центр» старший лейтенант Руслан Валеев рассказал, что при бесполезности сопротивления солдаты противника выбирают плен, поскольку отношение к ним гуманнее.

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Вероника Бакумченко
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