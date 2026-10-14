«Жизнь дороже»: Пленный рассказал, что украинские инструкторы шептали новобранцам перед передовой
Пленный боец ВСУ Волошенюк: Инструкторы советовали мобилизованным сразу сдаваться
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Украинских военных, которых забрали на фронт против их воли, инструкторы призывали при первой возможности переходить к российским войскам. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный боец 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Волошенюк.
Штурмовики 3-й армии Южной группировки войск взяли его в плен во время боёв у Никифоровки в ДНР.
По словам Волошенюка, инструкторы, которые сами успели побывать на передовой, честно советовали новобранцам думать прежде всего о собственной жизни.
«Инструкторы, побывавшие на передовой, говорили, что жизнь дороже всего. Лучше сдаться в плен. Рассказывать всё, что спросят, не надо ничего скрывать», — сказал Волошенюк.
Он уточнил, что такие рекомендации звучали не на официальных занятиях, а в личных разговорах во время обучения в центрах подготовки.
Ранее Life.ru писал, что даже прошедшие зарубежную подготовку бойцы ВСУ нередко предпочитают сложить оружие перед российскими военными, а не возвращаться в свои подразделения. Командир штурмовой роты группировки войск «Центр» старший лейтенант Руслан Валеев рассказал, что при бесполезности сопротивления солдаты противника выбирают плен, поскольку отношение к ним гуманнее.
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