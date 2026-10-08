На передовых позициях в Сумской области в живых осталось около 25% ранее прибывших украинских военнослужащих. Такие данные приводит Telegram-канал «Северный ветер».

Подразделения ВСУ на этом участке фронта столкнулись с серьёзными трудностями при замене личного состава. Снабжение также остаётся проблемой. При этом тела погибших с позиций не эвакуируют.

«На передовых позициях ВСУ испытывают большие сложности с ротацией и снабжением. Из прибывших ранее на позиции боевиков, выжило около 25%, эвакуация убитых также не проводится», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал о переброске 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ из Харьковской области под Сумы. По данным российских силовых структур, соединение планировали разместить в тыловых районах. Там оно должно было заняться восполнением потерь.