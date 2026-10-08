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Опубликовано 8 октября, 15:12

Ротация сорвана, погибших не вывозят: Раскрыты масштабы потерь ВСУ под Сумами

«Северный ветер»: Под Сумами выжили лишь 25% прибывших на позиции солдат ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На передовых позициях в Сумской области в живых осталось около 25% ранее прибывших украинских военнослужащих. Такие данные приводит Telegram-канал «Северный ветер».

Подразделения ВСУ на этом участке фронта столкнулись с серьёзными трудностями при замене личного состава. Снабжение также остаётся проблемой. При этом тела погибших с позиций не эвакуируют.

«На передовых позициях ВСУ испытывают большие сложности с ротацией и снабжением. Из прибывших ранее на позиции боевиков, выжило около 25%, эвакуация убитых также не проводится», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал о переброске 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ из Харьковской области под Сумы. По данным российских силовых структур, соединение планировали разместить в тыловых районах. Там оно должно было заняться восполнением потерь.

Больше новостей о ситуации на фронте и ходе боевых действий — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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