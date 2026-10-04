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Опубликовано 4 октября, 08:12

116-ю бригаду ВСУ перебросили под Сумы для восполнения потерь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

116-ю отдельную механизированную бригаду Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебросили из Харьковской области в Сумскую. Подразделение планируют разместить в тыловых районах, сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«Предположительно, бригада будет расквартирована в тыловых районах и займётся восполнением потерь», — сказал собеседник агентства.

Командование 116-й мехбригады ВСУ проверяют на коррупцию
Командование 116-й мехбригады ВСУ проверяют на коррупцию

Ранее Life.ru сообщал, что украинские военные препятствуют выносу тел погибших мирных жителей в районе Алёшек Херсонской области. Тела могут оставаться на местности до двух недель, а сложная обстановка сохраняется также в населённых пунктах в радиусе около 10 километров. По фактам гибели гражданских возбуждают уголовные дела.

Больше новостей о ходе спецоперации, ситуации на фронте и продвижении российских подразделений — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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