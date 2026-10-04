116-ю отдельную механизированную бригаду Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебросили из Харьковской области в Сумскую. Подразделение планируют разместить в тыловых районах, сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«Предположительно, бригада будет расквартирована в тыловых районах и займётся восполнением потерь», — сказал собеседник агентства.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские военные препятствуют выносу тел погибших мирных жителей в районе Алёшек Херсонской области. Тела могут оставаться на местности до двух недель, а сложная обстановка сохраняется также в населённых пунктах в радиусе около 10 километров. По фактам гибели гражданских возбуждают уголовные дела.