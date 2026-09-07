За последнюю неделю погибли шесть женщин-военнослужащих ВСУ, что превысило показатель потерь среди женщин за весь февраль 2026 года. Об этом ТАСС сообщили российские силовые структуры.

По данным собеседника агентства, ранее украинские ресурсы публиковали список более чем из 20 женщин-военнослужащих ВСУ, погибших с начала года. Наибольшее число таких потерь за один месяц — пять человек — фиксировалось в феврале.

Теперь этот показатель оказался превышен всего за неделю. За прошедшие семь дней число погибших женщин-военнослужащих увеличилось ещё на шесть человек.

Собеседник ТАСС связал рост этих показателей с более активным привлечением женщин к участию в боевых действиях на передовой. При этом конкретные обстоятельства гибели военнослужащих в сообщении не приводятся.