Российские военные днём нанесли удары по электроподстанциям в Харькове, Днепропетровской и Житомирской областях Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 25 ноября.

«В результате ударов поражены: электроподстанции 330 кВ в г. Харькове, 150 кВ — в н. п. Верхнеднепровское Днепропетровской области и 110 кВ — в н. п. Малин Житомирской области, обеспечивающие электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса Украины», — указано в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал об ударах российских беспилотников по энергетической и логистической инфраструктуре Украины. Тогда Минобороны отчиталось о поражении объектов одной из украинских ТЭЦ, электроподстанции мощностью 110 кВ и зданий логистических центров.