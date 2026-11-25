Российские военные в ответ на попытки ВСУ атаковать инфраструктуру России нанесли удары беспилотниками «Герань» по производственным объектам на территории одной из украинских ТЭЦ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Под удар также попали электрическая подстанция мощностью 110 кВ и здания логистических центров в тыловых районах Украины. Операцию провели расчёты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг».

Как пояснили в оборонном ведомстве, удары направлены на нарушение логистики ВСУ и поражение стратегических объектов. По данным Минобороны, результативность атак подтверждена средствами объективного контроля в режиме реального времени.