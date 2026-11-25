В ответ на атаки ВСУ: Российские «Герани» ударили по энергетике и логистике Украины
Минобороны: ВС РФ поразили «Геранями» объекты ТЭЦ на Украине
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские военные в ответ на попытки ВСУ атаковать инфраструктуру России нанесли удары беспилотниками «Герань» по производственным объектам на территории одной из украинских ТЭЦ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Под удар также попали электрическая подстанция мощностью 110 кВ и здания логистических центров в тыловых районах Украины. Операцию провели расчёты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг».
Как пояснили в оборонном ведомстве, удары направлены на нарушение логистики ВСУ и поражение стратегических объектов. По данным Минобороны, результативность атак подтверждена средствами объективного контроля в режиме реального времени.
Напомним, 20 ноября российское военное ведомство сообщило о поражении ТЭЦ «Слобожанская», которая, по его данным, обеспечивала работу предприятий украинского ВПК. Спустя два дня под удар попали объекты нефтеперерабатывающего завода и помещения центра обработки данных. Накануне Минобороны также отчиталось о поражении трёх электроподстанций на Украине. Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о продолжении масштабных ударов по украинской военной инфраструктуре на фоне атак ВСУ на российские объекты.
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