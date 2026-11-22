Российские ударные беспилотники «Герань» поразили серверные помещения центра обработки данных «МКМ Телеком» на Украине. Операцию провели расчёты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Помимо дата-центра, российские военные нанесли удары по объектам на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов, а также по производственным помещениям электроподстанций напряжением 330 и 110 кВ.

«Операторами ударных „Гераней“ отдельной бригады войск беспилотных систем „Варяг“ были успешно поражены объекты на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов, производственные помещения подстанций 330 и 110 кВ, серверные помещения центра обработки данных „МКМ Телеком“», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ещё двумя целями стали огневая позиция техники и расчёта мобильной огневой группы ВСУ, а также локомотив на одном из железнодорожных перегонов. По данным Минобороны, железнодорожный транспорт использовался для обеспечения украинских подразделений.

Бригада «Варяг» опубликовала кадры ударов, на которых, согласно описанию военнослужащих, запечатлено поражение перечисленных объектов.