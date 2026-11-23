Минэнерго Украины сообщило об отключениях света в шести областях
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В шести областях Украины зафиксированы перебои с электроснабжением из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Самая сложная ситуация сложилась в Днепропетровской и Одесской областях. Об этом сообщило Министерство энергетики страны.
Без электричества осталась часть потребителей в Днепропетровской, Житомирской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Кроме того, проблемы с энергоснабжением наблюдаются на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Причиной отключений в Минэнерго назвали повреждения объектов энергетики.
Особенно тяжёлая ситуация сохраняется в Днепропетровской и Одесской областях. При этом точное количество потребителей, оставшихся без электричества, не уточняется. Украинская энергосистема продолжает испытывать значительную нагрузку на фоне повреждений инфраструктуры. В ряде регионов действуют ограничения электроснабжения, а сроки полного восстановления подачи электричества зависят от состояния оборудования и хода ремонтных работ.
Ранее Life.ru сообщал, что аварийные отключения электричества ввели сразу в четырёх областях Украины. Ограничения затронули Днепропетровскую, Харьковскую, Полтавскую и Сумскую области. По информации компании «Укрэнерго», энергетики пытались наладить резервные схемы питания и восстановить подачу электроэнергии на объекты критической инфраструктуры.