В шести областях Украины зафиксированы перебои с электроснабжением из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Самая сложная ситуация сложилась в Днепропетровской и Одесской областях. Об этом сообщило Министерство энергетики страны.

Без электричества осталась часть потребителей в Днепропетровской, Житомирской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Кроме того, проблемы с энергоснабжением наблюдаются на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Причиной отключений в Минэнерго назвали повреждения объектов энергетики.

Особенно тяжёлая ситуация сохраняется в Днепропетровской и Одесской областях. При этом точное количество потребителей, оставшихся без электричества, не уточняется. Украинская энергосистема продолжает испытывать значительную нагрузку на фоне повреждений инфраструктуры. В ряде регионов действуют ограничения электроснабжения, а сроки полного восстановления подачи электричества зависят от состояния оборудования и хода ремонтных работ.