Харьковская область столкнулась с аварийными отключениями света
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Харьковской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщила региональная энергокомпания «Харьковоблэнерго».
«В Харьковской области применены графики аварийных отключений электроэнергии», — говорится в заявлении предприятия.
Причины введения экстренных ограничений в компании не уточнили. Также пока неизвестно, сколько населённых пунктов затронули отключения и когда подачу электричества планируют восстановить в полном объёме.
До этого в регионе уже действовали графики почасовых отключений света. Энергетики предупреждали жителей, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому расписание ограничений необходимо уточнять по официальным каналам.
Ранее Life.ru сообщал о введении аварийных отключений электроэнергии сразу в нескольких регионах Украины. В частности, украинский энергохолдинг ДТЭК подтвердил экстренные ограничения в Киеве и Киевской области.