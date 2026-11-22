В Харьковской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщила региональная энергокомпания «Харьковоблэнерго».

«В Харьковской области применены графики аварийных отключений электроэнергии», — говорится в заявлении предприятия.

Причины введения экстренных ограничений в компании не уточнили. Также пока неизвестно, сколько населённых пунктов затронули отключения и когда подачу электричества планируют восстановить в полном объёме.

До этого в регионе уже действовали графики почасовых отключений света. Энергетики предупреждали жителей, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому расписание ограничений необходимо уточнять по официальным каналам.