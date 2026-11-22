Массовые отключения электричества в Одессе продолжались более 15 часов к утру 22 ноября, сообщает издание УНИАН. Первые сообщения о перебоях появились около 19:00 (по Москве) накануне.

Из-за отсутствия электроэнергии городской электротранспорт сейчас не работаем. По данным мэрии, вместо трамваев и троллейбусов на отдельных маршрутах курсируют автобусы. В нескольких районах города также были перебои с водоснабжением. Городские службы опубликовали адреса пунктов, где жители могут согреться и зарядить устройства.

По данным «Укрэнерго», восстановительные работы продолжаются. Утром компания сообщила, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры удалось частично возобновить.

Ранее Life.ru сообщал, что российские беспилотники нанесли удар по сухогрузу, который перевозил грузы двойного назначения для украинской армии. Судно находилось на морском переходе в районе Одессы.