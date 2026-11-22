В четырёх областях Украины введены аварийные отключения света
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Сразу в четырёх областях Украины вводили аварийные отключения электричества из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Ограничения затронули Днепропетровскую, Харьковскую, Полтавскую и Сумскую области, сообщили в компании «Укрэнерго».
Наиболее тяжёлая ситуация сохраняется в Одесской области. Там серьёзно повреждены магистральные электросети, из-за чего энергетики не могут передать потребителям необходимый объём электричества.
В компании пояснили, что проблема связана не только с нехваткой мощности. Разрушения затронули ключевые элементы энергосистемы, обеспечивающие электричеством Одессу и соседние населённые пункты.
Ремонтные бригады продолжают восстановительные работы. Специалисты пытаются наладить резервные схемы питания и постепенно возвращают электричество на объекты критической инфраструктуры. Полное восстановление сетей потребует времени.
Ранее Life.ru сообщал, что Одесса и близлежащие населённые пункты более суток испытывают серьёзные перебои с электричеством. Из-за повреждений энергосистемы в городе возникли проблемы не только со светом, но и с водоснабжением. Перебои затронули Киевский, Хаджибейский и Пересыпский районы, а также несколько населённых пунктов Одесского района.