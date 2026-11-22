Сразу в четырёх областях Украины вводили аварийные отключения электричества из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Ограничения затронули Днепропетровскую, Харьковскую, Полтавскую и Сумскую области, сообщили в компании «Укрэнерго».

Наиболее тяжёлая ситуация сохраняется в Одесской области. Там серьёзно повреждены магистральные электросети, из-за чего энергетики не могут передать потребителям необходимый объём электричества.

В компании пояснили, что проблема связана не только с нехваткой мощности. Разрушения затронули ключевые элементы энергосистемы, обеспечивающие электричеством Одессу и соседние населённые пункты.

Ремонтные бригады продолжают восстановительные работы. Специалисты пытаются наладить резервные схемы питания и постепенно возвращают электричество на объекты критической инфраструктуры. Полное восстановление сетей потребует времени.