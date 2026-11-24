Российские войска днём 24 ноября нанесли удары беспилотниками по трём электроподстанциям на Украине и сухогрузу в Чёрном море. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, под удар попали три электроподстанции напряжением 110 кВ в Виннице, Оболонье Черниговской области и Ракитном Ровненской области. Как заявили в Минобороны, объекты обеспечивали электроэнергией предприятия украинской военной промышленности.

Кроме того, российские военные поразили сухогруз в акватории Чёрного моря к юго-западу от Одессы. По информации ведомства, судно перевозило грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

Новые удары произошли на фоне сохраняющихся проблем в украинской энергосистеме. Накануне Минэнерго Украины сообщило о перебоях с электричеством в шести областях страны. Наиболее сложная обстановка сложилась в Днепропетровской и Одесской областях. В Одессе энергетикам только вечером 23 ноября удалось перейти от аварийных отключений к плановым графикам после трёхдневного блэкаута. Из-за повреждений электросетей в городе возникли перебои с водоснабжением и отоплением, остановился электротранспорт, а школы перевели на дистанционное обучение.